В Україні з початку війни вбил трьох журналістів та здійснили 10 замахів

Керівниця Фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікідзе наголосила, що вже від початку Росією повномасштабної війни в Україні загинули три журналісти.

За її даними, до фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать вбивства трьох журналістів. Зокрема, Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом, телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві та американець Брент Рено був убитий на блокпосту в Ірпені.

Окрім того, було здійснено 10 замахів на вбивство: