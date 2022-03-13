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В Україні з початку війни вбил трьох журналістів та здійснили 10 замахів

Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. З того часу російські окупанти вбили трьох журналістів та скоїли 10 замахів на вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Керівниця Фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікідзе наголосила, що вже від початку Росією повномасштабної війни в Україні загинули три журналісти.

За її даними, до фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать вбивства трьох журналістів. Зокрема, Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом, телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві та американець Брент Рено був убитий на блокпосту в Ірпені.

Окрім того, було здійснено 10 замахів на вбивство:

  • постраждав швейцарський журналіст Гійом Бріке, якого також пограбували російські війська;
  • двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ;
  • два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet - журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень;
  • російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News - головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вбили в Ірпені журналіста New York Times.

Також ми писали, що Ірпінь закриють для представників ЗМІ після загибелі американського журналіста.

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