В Україні з початку доби сталися понад 850 ДТП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На всій території України спостерігається погіршення погодніх умов

З початку доби, станом на 17:00, на спецлінію 102 надійшло 851 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) з усієї України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, 24 січня у Сумській, Харківській та Луганській областях збережеться значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см). У південних, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. В Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах країни ожеледиця.

"Закликаємо водіїв в умовах снігопаду бути максимально уважними та обережними за кермом, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, неухильно дотримуватися швидкісного режиму", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за добу 14 січня патрульні поліцейські опрацювали 601 виклик про дорожньо-транспортні пригоди.

Нагадаємо, по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов.

РБК-Україна писало, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України. Наразі обмеження залишаються чинними у трьох областях та Києві.