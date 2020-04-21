В Україні від початку пандемії захворіло на коронавірус майже 400 дітей

За весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіло майже 400 дітей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції в країні.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 6 тис. 125 людей. З них 399 дітей, а також 1138 медичних працівника", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання кількості заражених коронавірусом за добу. За даними голови МОЗ, за останні 24 години в країні виявлено 415 інфікованого COVID-19. Найбільше хворих коронавірусом у Чернівецькій області - 988.

Крім того, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 громадян. Загальна кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 збільшилася до 161. Найбільше смертей зафіксовано в Івано-Франківській області.

Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.