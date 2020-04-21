ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні від початку пандемії захворіло на коронавірус майже 400 дітей

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 10:18
В Україні від початку пандемії захворіло на коронавірус майже 400 дітей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Міністр охорони здоров’я прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції в Україні

За весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіло майже 400 дітей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції в країні.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 6 тис. 125 людей. З них 399 дітей, а також 1138 медичних працівника", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання кількості заражених коронавірусом за добу. За даними голови МОЗ, за останні 24 години в країні виявлено 415 інфікованого COVID-19. Найбільше хворих коронавірусом у Чернівецькій області - 988.

Крім того, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 громадян. Загальна кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 збільшилася до 161. Найбільше смертей зафіксовано в Івано-Франківській області.

Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.

У Львівській області з підозрою на коронавірус звернулось ще 5 осіб Рейтинги мерів ростуть, - соціолог
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипреступленияКоронавірус
News
On Top