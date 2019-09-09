В Україні спостерігаються локальні дефіцити палива

Деякі автозаправні станції (АЗС) були змушені простоювати без палива з-за того, що нафтобази не змогли поповнити свої запаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oilpoint.

За повідомленням учасників ринку, дефіцит палива на певних нафтобазах пов'язаний з тим, що "Укрзалізниця" не справляється із збільшеним потоком вантажів. Крім того, на ситуації позначається повільна робота митниці на ключових станціях, через які проходять склади з паливом.

"Низку ж/д станцій виявилися паралізовані. Простої на станції Дарниця досягають 20 днів. Склад Кременчук-Київ замість 7-ми днів триває 20-30 днів, не говорять вже про інших відправників, тієї ж Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У той же час учасники ринку стверджують, що в останні дні на станції Дарниця є певні покращення в роботі. Складна ситуація спостерігається також на станції Коростень. Учасники ринку закликають представників держави збільшити штатний кількість співробітників митниці на станції для прискорення оформлення проходять вантажів.

Також зазначається, що з 1-го серпня компанії припинили здійснювати імпорт нафтопродуктів в Україну за трубопровідного транспорту, у зв'язку з чим збільшилася навантаження на порти і залізницю.

Нагадаємо, раніше представник президента Андрій Герус розповів, що в серпні обсяги поставок дизеля з РФ зменшаться удвічі і складуть близько 20% нашого ринку, а не 45%, як було раніше. Він зазначив, що мова про дефіцит дизпалива не йде, так як "збільшилися поставки з Білорусі, країн ЄС та з морських напрямків".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в серпні екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про здібності "Укрзалізниці" забезпечити достатню кількість тягового вантажно-рухомого складу для перевезень нафтопродуктів.