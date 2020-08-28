В Україні можуть виробляти майже 30 млн доз вакцини від COVID-19 в рік

Україна має потужності, що дозволяють виробляти близько 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в рік. Українські підприємства можуть брати участь у виробництві вакцини.

Про це розповіло інформоване джерело РБК-Україна в Кабінеті міністрів.

За словами співрозмовника, Україна бере участь у глобальних домовленостях навколо розробки вакцини, тому вітчизняні підприємства можуть брати участь в її виробництві.

"Фахівці очікують, що в жовтні-листопаді цього року у світі оголосять про винайдення вакцини, а комерційне виробництво у світі експерти прогнозують у лютому-травні наступного року", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні є підприємства, які можуть виробляти вакцину від коронавірусу.

Крім того, Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу для 20 відсотків населення.

Додамо, про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу вже заявили у Російській Федерації.