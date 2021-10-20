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В Україні можуть прийняти рішення про вакцинацію підлітків вже цього тижня

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні можуть прийняти рішення про вакцинацію підлітків вже цього тижня. Йдеться про вакцинацію дітей від 14 років.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"На цьому тижні МОЗ має прийняти рішення про вакцинацію підлітків від 14 років. У цій хвилі страшно, що дуже багато хворіє дітей. У загальній картині епідемії це 15-20%", - повідомив Радуцький.

Зараз діти лежать в реанімації, на ШВЛ, їх потрібно теж вакцинувати, сказав він.

Радуцький також зазначив, що Україна дотримується офіційних рекомендацій ВООЗ, тому про вакцинацію дітей від 5 до 12 років за прикладом інших країн мова поки не йде.

Нагадаємо, на початку червня Євросоюз дозволив вакцинувати від коронавірусу підлітків у віці від 12 років. Дозвіл на використання вакцини для підлітків отримала компанія Pfizer.

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ВакцинаціяМихайло Радуцький