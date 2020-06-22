В Україні можуть змінити умови проведення ЗНО в разі спалаху COVID-19

Фото: запрошення на ЗНО (Уніан)

У Закарпатській області спостерігаються проблеми з готовністю до проведення ЗНО

Кабінет міністрів може змінити умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окремих регіонах у разі спалаху коронавіруса. Проблеми з підготовкою до ЗНО існують в деяких регіонах, серед яких Закарпатська область.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Наголошується, що на даний момент в Закарпатській області зафіксовано 46,8 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення. У разі 60 хворих на 100 тисяч населення будуть прийматися рішення про посилення обмежень.

"Уряд України разом з місцевою владою приймають всі необхідні заходи для безпечного проходження ЗНО випускниками. Якщо в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, Кабмін буде напрацьовувати рішення щодо коригування умов для безпеки дітей", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, з 22 червня в Україні рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада, при цьому змінена методологія оцінки регіону.

Раніше РБК-Україна писало, що у Закарпатській області можуть посилити карантин на тиждень.

Також повідомлялося, що сьогодні міністр охорони здоров'я відправився з перевіркою у Львівську області за сплеску захворювань коронавірусом.

Зазначимо, основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, додаткова сесія запланована на 23 липня - 11 серпня.

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Автор: Игорь Литвиненко