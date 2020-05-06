В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 24 дітей та у 72 медиків

В Україні за останні 24 години коронавірусна інфекція підтвердилась у 24 дітей та у 72 медпрацівників. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, за добу в країні захворіли 487 осіб, однак 118 пацієнтів одужали.

"За минулу добу захворіло 487 осіб, з них 24 дитини та 72 медпрацівника. Госпіталізовано 118 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому 118 пацієнтів одужали. Загалом захворіло 13 тис. 184 людини, з них 905 дітей, а також 2 251 медик. Загалом одужало 2 097 осіб, а летальних випадків 327", - заявив Степанов.

Нагадаємо, у Львівській області за добу заразились коронавірусом 39 людей. Мер міста зазначив, що рішення про послаблення карантину будуть приймати лише за умови, що динаміка буде йти на спад.

Крім того, вчора в Україні було зафіксовано рекордно низький відсоток українців, які захворіли на СOVID-19.

Разом з тим, Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19.