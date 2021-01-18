В Україні з травня вдвічі зросло число лікарень для госпіталізації з COVID

В Україні з травня вдвічі зросло число лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Станом на зараз їх понад 500.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Кількість лікарень, які входять до переліку визначених для госпіталізації, у грудні 2020 року зросла. У травні таких лікарень було 240. У вересні - 343, у листопаді - 458. На сьогодні договір з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 мають 507 медичних закладів", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у грудні створили близько 300 нових медичних команд. А загалом у цьому місяці пацієнтам надавали на стаціонарі медичну допомогу понад 3 тисячі команд, з яких 320 - неанестезіологічні. Середнє навантаження на одну медичну команду становило 23 пацієнти.

Найвище навантаження було зафіксоване на Дунайську обласну лікарню в Одеській області - 111 пацієнтів на команду.

"Київська міська клінічна лікарня № 5 - 106 пацієнтів на 1 команду, Криворізька інфекційна лікарня № 1 - 106 та Одеська інфекційна лікарня - 96 пацієнтів на команду", - зазначили у Нацслужбі здоров'я.

Нагадаємо, пацієнт із підозрою або підтвердженим COVID-19 може отримати безкоштовно ряд медичних послуг. Вони передбачені Програмою медичних гарантій у 2021 році.

Як писало РБК-Україна, станом за зараз за лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 НСЗУ виплатила 11,4 млрд гривень. У середньому на одного пацієнта виходить по 45 тисяч гривень.