В Україні корупція отруїла всі сфери суспільного життя, - Парубій

За словами спікера ВР, найважливішою реформою для України є антикорупційна

В Україні корупція отруїла всі сфери суспільного життя. Про це заявив голова Верховної ради України Андрій Парубій під час виступу у Міжнародній Дипломатичній академії з доповіддю на тему "Україна, зовнішні та внутрішні виклики", передає прес-служба ВР.

Парубій підкреслив, що найважливішою реформою для України є антикорупційна.

"На жаль, у нас, як пострадянської держави, корупція як рак, отруїла всі сфери суспільного життя. На жаль, дуже багато представників старої еліти ще заражені цією хворобою. І для нас дуже важливим і принциповим є зробити ефективні і дієві механізми для боротьби з корупцією", - підкреслив голова парламенту.

Так, він поінформував, що тільки за останній рік із 138 подань, які надали антикорупційні органи, 50 подань залишилися у судах і не мають жодного продовження і перспективи.

"Для нас було вкрай важливим завершення антикорупційної реформи і створення антикорупційного спеціалізованого суду, який був би останньою ланкою у цій антикорупційній структурі, яку ми створили", - сказав голова ВР.

На думку Парубія, Україна, ставши в напрямку реформ та євроінтеграції, твердо і рішуче йде цим курсом.

"Наша ціль - це відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Це - євроінтеграція і вступ нашої країни в ЄС… Для України євроінтеграція в ЄС - це дорівнює незалежність… Ми і надалі сподіваємось на підтримку Франції, на партнерство вашої країни. І я впевнений, що спільними зусиллями ми доб’ємося і безпеки, і добробуту для наших громадян, і мирного неба над нашими головами", - підсумував спікер Ради.

Нагадаємо, Парубій заявив, що президент Росії Володимир Путін кинув виклик глобальній системі безпеки.