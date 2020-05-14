В Україні коронавірусом заразилось майже 17 тис. людей: список областей

В Україні від початку пандемії коронавірусу зареєстровано 16 847 випадків коронавірусної інфекції, з них 422 протягом останньої доби. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 654 (355 одужали);

Волинська обл. - 535 (140 одужали);

Дніпропетровська обл. - 781 (82 одужали);

Донецька обл. - 117 (34 одужали);

Житомирська обл. - 533 (81 одужав);

Закарпатська обл. - 791 (120 одужали);

Запорізька обл. - 347 (149 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1166 (423 одужали);

м. Київ - 2012 (189 одужали);

Київська обл. - 1067 (186 одужали);

Кіровоградська обл. - 432 (288 одужали);

Луганська обл. - 42 (15 одужали);

Львівська обл. - 904 (169 одужали);

Миколаївська обл. - 228 (68 одужали);

Одеська обл. - 693 (40 одужали);

Полтавська обл. - 257 (155 одужали);

Рівненська обл. - 1062 (254 одужали);

Сумська обл. - 158 (82 одужали);

Тернопільська обл. - 1033 (432 одужали);

Харківська обл. - 713 (87 одужали);

Херсонська обл. - 165 (96 одужали);

Хмельницька обл. - 209 (54 одужали);

Черкаська обл. - 348 (161 одужав);

Чернівецька обл. - 2516 (464 одужали);

Чернігівська обл. - 84 (19 одужали).

Як повідомляється, на амбулаторному лікуванні перебуває 11 527 пацієнтів, з них 961 дитина та 2684 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5320 осіб, з них 211 дітей та 594 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 222 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 17 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Також в Україні зросла кількість заражених коронавірусом на 20 заражених, порівняно з попередніми даними.