В Україні коронавірусом захворіли ще більше 90 медиків

В Україні за минулу добу коронавірусом захворів ще 91 медичний працівник. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Також за добу було підтверджено зараження COVID-19 у 31 дитини. Всього за добу в країні виявили 501 нове захворювання, що є новим антирекордом.

"За останню добу ПЛР підтверджено тестами 501 особа захворівши на корона вірус. З них 31 дитина і 91 медичний працівник. Госпіталізовано 156 осіб, з них 11 дітей і 12 медичних працівників. Видужав за добу 60 осіб. З них 3 дітей, і 19 медичних працівників", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, за 15 квітня коронавірус виявили у 100 медпрацівників, а також 29 дітей.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу зафіксували 9 летальних випадків від коронавірусу. Всього в країні з початку епідемії померло 125 осіб.

Також повідомлялося, що як мінімум 3 церкви та Києво-Печерська лавра стали осередками спалахів коронавіруса в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.