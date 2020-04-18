В Україні коронавірусом захворіли понад 330 дітей

В Україні з початку пандемії коронавірусу інфікувалися 333 дитини. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Також серед хворих 978 співробітників медичних установ.

"загалом за весь час пандемії захворіли 5 106 осіб. З них 333 дитини, а також 978 медпрацівників. Загалом одужали 275 осіб, а летальних випадків - 133", - заявив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за добу підтвердили 444 нових випадків коронавірусу. Це на 57 випадків менше, ніж було зафіксовано 16 квітня. Тоді в Україні підтвердили 501 нове захворювання, що стало новим антирекордом.

Також повідомлялося, що в Києві за минулу добу підтвердили 65 нових захворювань. При цьому близько половини нових випадків - 26, виявлені в Києво-Печерській лаврі. Всього кількість інфікованих COVID-19 у Києві становить 770 осіб.

також масштабний спалах коронавірусу могла статися в Почаївській лаврі в Тернопільській області. Настоятель Почаївської лаври відмовляється від співпраці з медиками.