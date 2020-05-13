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В Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 09:34
В Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

В країні за добу одужало на 258 пацієнтів більше ніж на день раніше

В Україні за минулу добу від коронавірусу одужала рекордна кількість громадян. Про це на брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, за останні 24 години в Україні одужали 343 пацієнти, напередодні ця кількість становила 85.

"У нас сьогодні рекордна кількість пацієнтів, які одужали - 343", - заявив Степанов.

Нагадаємо в Україні за минулу добу, 12 травня, зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Таким чином, загальна кількість жертв коронавіруса в Україні зросла до 439.

Крім того, за минулу добу коронавірусом в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла на 30.

Разом з тим, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні стартував перший етап карантинних послаблень. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, спалахи вірусу у окремих регіонах відбуваються через те, що українці втрачають пильність і нехтують карантинними обмеженнями.

Теги Новини України УкраїнаМаксим СтепановКоронавірус
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