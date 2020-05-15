В Україні від коронавіруса померли ще 20 осіб

В Україні за минулу добу померли 20 пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавіруса РНБО України.

Таким чином за вчора зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від коронавіруса за тиждень. Більше було зафіксовано за 7 травня - тоді помер 21 пацієнт. Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні збільшилася до 476 осіб.

Зазначимо, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань.

Раніше РБК-Україна писало, що в світі загальна кількість зафіксованих летальних випадків від коронавіруса перевищила позначку в 300 тисяч. Всього в світі заразилися COVID-19 близько 4,5 млн осіб, і в той же час понад 1,6 млн хворих вже вилікувалися.