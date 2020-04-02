В Україні коронавірус зафіксували у 23 областях і Києві: карта
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях
Коронавірус в Україні охопив майже всі області, найбільша кількість заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зокрема, у Києві 140 заражених коронавірусом, а в областях ситуація така:
- Вінницька область - 51 випадок;
- Волинська область - 10 випадків;
- Дніпропетровська область - 10 випадків;
- Донецька область - 7 випадків;
- Житомирська область - 6 випадків;
- Закарпатська область - 1 випадок;
- Запорізька область - 19 випадків;
- Івано-Франківська область - 74 випадки;
- Кіровоградська область - 7 випадків;
- Київська область - 64 випадки;
- Львівська область - 11 випадків;
- Луганська область - 3 випадки;
- Одеська область - 14 випадків;
- Полтавська область - 5 випадків;
- Рівненська область - 19 випадків;
- Сумська область - 26 випадків;
- Тернопільська область - 106 випадків;
- Харківська область - 1 випадок;
- Херсонська область - 4 випадки;
- Хмельницька область - 6 випадків;
- Чернівецька область - 143 випадки;
- Черкаська область - 54 випадки;
- Чернігівська область - 3 випадки.
Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.