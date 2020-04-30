В Україні коронавірус підтверджено у понад 2 тисяч медиків і 700 дітей

В Україні коронавірусом захворіли 2063 медичних працівника і 717 дитини. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу підтвердили 87 нових захворювань серед медпрацівників та 45 - серед дітей.

"На амбулаторному лікуванні 7192 пацієнтів, з них 577 дітей та 1713 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 3214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 осіб, у тому числі одна дитина і 10 медиків", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 268 медиків вже одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні вилікувались від коронавірусу майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, днем раніше було 456 нових захворювань.