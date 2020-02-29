В Україні коронавірус не виявлено, - МОЗ

Станом на 29 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, сьогодні у людей, які перебувають на обсервації у Нових Санжарах, вдруге візьмуть забір аналізів для дослідження на присутність коронавірусу. В жодної особи в обсервації не виявлено ознак гострих вірусних захворювань.

Зазначається, що вже третю добу в Україні продовжується проведення температурного скринінгу у пунктах пропуску, в аеропортах, на лінії розмежування на Донбасі та на адміністративній межі з Кримом. Температурний скринінг провели понад 160 тисячам особам.

"Медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я повідомляли, що у госпіталізованої українки, яка повернулася з Італії, не виявили коронавірус. У жодному зі зразків аналізів не виявили коронавірус. Також негативні результати були та у двох осіб з Чернівецької області.

Крім того, в Києві для запобігання захворювання на грип і гострі респіраторні захворювання в громадському транспорті щодня проводять дезінфекцію. Бази для госпіталізації громадян з підозрою на коронавірус облаштували в семи лікарнях Києва.