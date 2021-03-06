В Україні в кінці березня запустять інтерактивний портал Держгеокадастру

Міністр підкреслив, що 60% персоналу Держгеокадастру були звільнені, оскільки в такій кількості чиновників відомство не потребує.

"В кінці березня ми представимо Україні геопортал відкритих даних, де кожен зможе подивитися, де чия земля, хто платить податки, кому вона належить", - сказав Лещенко.

За його словами, в режимі реального часу країна зможе спостерігати, "де вирощується продукція, де земля в оренді, а де в тіньовій обробці".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство аграрної політики знову з'явиться в українському уряді на початку наступного року.

За його словами, уряду потрібна ефективна державна політика у сфері АПК та захисту українських виробників.

Нагадаємо, раніше на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" обговорювали призначення Лещенка міністром аграрної політики.

Влітку Шмигаль заявляв, що окреме міністерство аграрної політики створять не раніше вересня. При цьому, за його словами, саме рішення про створення давно прийнято.

Свіжий випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" має назву "Як обкрадають Україну". У студії 5 березня Сергій Марченко, Віталій Кличко, Данило Гетьманцев та інші чиновники і експерти дають відповіді на питання: скільки недоотримує бюджет України через корупцію в держструктурах, чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство, та - найголовніше: наскільки реально перемогти корупцію в Україні?

"Свобода слова Савіка Шустера" від 5 березня 2021 року

Нагадаємо, що у попередньому випуску Савік Шустер розповів про суд проти Ігоря Коломойського.



Також Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала справу активіста Сергія Стерненка і вирок суду.



Крім того, Венедіктова розповіла, що гальмувало розслідування щодо справ "ПриватБанку".



Також у минулому випуску прямо у ефірі спалахнула суперечка між Антоном Геращенком та Романом Сініциним щодо вуличних заворушень.



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