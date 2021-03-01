RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні до кінця тижня збільшать кількість вакцинацій до 11,3 тисяч

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні до кінця тижня планує збільшити кількість вакцинацій проти коронавірусу до 11 300. Це планують зробити за рахунок мобільних бригад.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час селекторної наради, передає Офіс президента.

"З допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11 300", - заявив Ляшко.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак зазначив, що в цей час вже вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них - військові медики.

Нагадаємо, масова вакцинація в Україні почалася минулого тижня, 24 лютого. Зараз в Україні є 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca, чергова партія очікується на початку березня.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за вихідні в країні від COVID прищепили 90 осіб. Всього вакцинацію пройшли понад 3 тисячі людей.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі бажаючі українці зможуть пройти вакцинацію від COVID-19. Уряд продовжує роботу над отриманням нових доз вакцини. Зараз вже укладені контракти про постачання 30 млн доз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Виктор Ляшковакцина від коронавірусу
Читайте також
Вакцинація в Україні: в Раді хочуть заслухати Степанова
У Британії більше 20 мільйонів людей отримали дозу COVID-вакцини
Прогноз погоди