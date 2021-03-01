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В Україні до кінця тижня збільшать кількість вакцинацій до 11,3 тисяч

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 13:15
В Україні до кінця тижня збільшать кількість вакцинацій до 11,3 тисяч Фото: вакцинація (прес-служба Київської ОДА)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні до кінця тижня планує збільшити кількість вакцинацій проти коронавірусу до 11 300. Це планують зробити за рахунок мобільних бригад.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час селекторної наради, передає Офіс президента.

"З допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11 300", - заявив Ляшко.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак зазначив, що в цей час вже вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них - військові медики.

Нагадаємо, масова вакцинація в Україні почалася минулого тижня, 24 лютого. Зараз в Україні є 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca, чергова партія очікується на початку березня.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за вихідні в країні від COVID прищепили 90 осіб. Всього вакцинацію пройшли понад 3 тисячі людей.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі бажаючі українці зможуть пройти вакцинацію від COVID-19. Уряд продовжує роботу над отриманням нових доз вакцини. Зараз вже укладені контракти про постачання 30 млн доз.

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