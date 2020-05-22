В Україні кількість заражених коронавірусом перевищила 20 тисяч

За минулу добу захворіли 442 українці
Кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні перевищила 20 тисяч. За минулу добу інфекцію виявили у 442 осіб.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.
Станом на 9 ранку 22 травня, загальна кількість хворих на COVID-19 в Україні становить 20 148 осіб.
За добу захворіли 442 особи. З них 29 дитини і 74 медпрацівника. Госпіталізовано 127 осіб, також зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужало 358 осіб.
"Загалом за весь час пандемії захворіли 20 148 осіб. з них 1 434 дитини, а також 3 907 медпрацівників. При цьому загалом одужало 6 585 осіб, а летальних випадків - 588", - повідомив Степанов.
У розрізі регіонів за добу найбільше у випадків було зареєстровано у Львівській - 65, Чернівецькій - 63 та Києві - 47.
Загалом географія поширення коронавірусу в Україні виглядає так:
Усього в Україні досліджено понад 267 тис. зразків методом ПЛР. За останню добу було зроблено 8923 таких досліджень.
Нагадаємо, сьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. У більшості областей обмеження будуть послаблені. Водночас, кілька регіонів, зокрема, Київська та Рівненська область, карантин пом’ягшувати поки не планують.
Що вже працює у рамках другого етапу послаблення карантину - у матеріалі РБК-Україна.
Автор: Роман Калиниченко