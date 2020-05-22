В Україні кількість заражених коронавірусом перевищила 20 тисяч

Фото: лікарі в одному з українських медзакладів (РБК-Україна)

За минулу добу захворіли 442 українці

Кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні перевищила 20 тисяч. За минулу добу інфекцію виявили у 442 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Станом на 9 ранку 22 травня, загальна кількість хворих на COVID-19 в Україні становить 20 148 осіб.

За добу захворіли 442 особи. З них 29 дитини і 74 медпрацівника. Госпіталізовано 127 осіб, також зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужало 358 осіб.

"Загалом за весь час пандемії захворіли 20 148 осіб. з них 1 434 дитини, а також 3 907 медпрацівників. При цьому загалом одужало 6 585 осіб, а летальних випадків - 588", - повідомив Степанов.

У розрізі регіонів за добу найбільше у випадків було зареєстровано у Львівській - 65, Чернівецькій - 63 та Києві - 47.

Загалом географія поширення коронавірусу в Україні виглядає так:

Вінницька обл. - 824 (441 одужав);

Волинська обл. - 740 (177 одужали);

Дніпропетровська обл. - 859 (176 одужали);

Донецька обл. - 141 (57 одужали);

Житомирська обл. - 607 (273 одужали);

Закарпатська обл. - 1003 (255 одужали);

Запорізька обл. - 401 (221 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1268 (596 одужали);

м. Київ - 2522 (338 одужали);

Київська обл. - 1344 (262 одужали);

Кіровоградська обл. - 460 (344 одужали);

Луганська обл. - 43 (33 одужали);

Львівська обл. - 1240 (250 одужали);

Миколаївська обл. - 277 (109 одужали);

Одеська обл. - 814 (106 одужали);

Полтавська обл. - 266 (218 одужали);

Рівненська обл. - 1323 (453 одужали);

Сумська обл. - 166 (106 одужали);

Тернопільська обл. - 1105 (720 одужали);

Харківська обл. - 866 (208 одужали);

Херсонська обл. - 173 (133 одужали);

Хмельницька обл. - 299 (89 одужали);

Черкаська обл. - 383 (227 одужали);

Чернівецька обл. - 2905 (752 одужали);

Чернігівська обл. - 119 (41 одужав).

Усього в Україні досліджено понад 267 тис. зразків методом ПЛР. За останню добу було зроблено 8923 таких досліджень.

Нагадаємо, сьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. У більшості областей обмеження будуть послаблені. Водночас, кілька регіонів, зокрема, Київська та Рівненська область, карантин пом’ягшувати поки не планують.

Що вже працює у рамках другого етапу послаблення карантину - у матеріалі РБК-Україна.

Автор: Роман Калиниченко