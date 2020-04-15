В Україні кількість смертей від коронавірусу перевищила 100

В Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померли понад 100 людей. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Станом на ранок 15 квітня в Україні зафіксували 108 летальних випадків від коронавіруса. За останню добу померло 10 осіб з COVID-19.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, станом на 14 квітня в Україні повідомлялося про 98 летальні випадки від коронавіруса. Всього в Україні було підтверджено 3372 захворювання.

За кордоном від коронавіруса лікуються 175 громадян України. Найбільше українців лікуються в Італії (121) і Греції (22). 25 громадян України за кордоном вже одужали, 6 - померли.

Також повідомлялося, що станом на вечір 14 квітня у Рівненській області підтвердили 24 нових випадків захворювання. Серед захворілих 8 мешканців Рівного.

Крім цього РБК-Україна писало, що на території Києво-Печерської Лаври підтвердили майже 100 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 вже померли дві людини, що заразилися на території монастиря.