В Україні кількість випадків коронавірусу перевищила тисячу

Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні перевищила 1 тисячу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я за останню добу підтвердила 130 випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу досягнула 1072.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кордоном на лікуванні від коронавірусу перебувають понад півтори сотні громадян України. Хворі на коронавірус українці знаходяться в Італії, Греці, Польщі, Німеччині, Домініканській республіці, Австрії, Британії, Іспанії, Нігерії, Нідерландах, Об'єднаних Арабських Еміратах, Португалії, Росії, Сейшельських островах, Сербії, Сполучених Штатах Америки, Таїланді, Швейцарії та Швеції.

Також РБК-Україна писало, що у Запоріжжі коронавірус виявили у 13-річної дитини. Цей випадок став тринадцятим лабораторно підтвердженим в місті.

Крім того, сьогодні у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. В області офіційно зафіксовано вже 14 випадків захворювання.