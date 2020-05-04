В Україні кількість летальних випадків від коронавіруса перевищило 300

В Україні за минулу добу зафіксували 15 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавіруса Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Так, станом на ранок 4 травня в Україні померли 303 людини із підтвердженим коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу зафіксували зменшення динаміки нових захворювань коронавірусом. За 3 травня підтвердили 418 нових випадків COVID-19. Загальна кількість зросла до 12 331.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області протягом попередніх діб лабораторно підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом. 9 хворих у Маріуполі, 2 - в Бахмуті, 1 - в Світлодарську.

Крім цього спалах коронавірусу зафіксували у ще одному гуртожиток Запоріжжя. Після інфікування мешканки гуртожитку, перевіряють усіх 45 жителів її поверхи.

Також повідомлялося, що у Львівській області 3 травня підтвердили ще один летальний випадок, який став 15 в області. Помер 60-річний житель Львова у якого була ішемічна хвороба серця. При цьому коронавірус також виявили і у його дочки.