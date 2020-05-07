В Україні кількість хворих на COVID-19 зростає другий день: карта

В Україні зареєстровано 13 691 випадок зараження COVID-19, за добу приріст нових хворих склав 4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров’я.

За минулу добу інфікувалися 507 українців. 6 травня повідомлялося про 487 нових захворювань, а 5 травня було зафіксовано найнижчий рівень захворювань на COVID - за добу коронавірусну інфекцію виявили у 366 осіб.

Варто зазначити, що суттєве зростання хворих відбувається не по всій Україні. У більшості областей за добу кількість нових випадків не перевищує 10 осіб.

Загалом географія поширення коронавірусу в регіонах виглядає так:

Чернівецька область - 2048 (258 одужали);

Київ - 1675 (110 одужали);

Івано-Франківська область - 1055 (126 одужали);

Тернопільська область - 951 (211 одужали);

Київська область - 916 (103 одужали);

Рівненська область - 817 (120 одужали);

Дніпропетровська область - 624 (73 одужали);

Закарпатська область - 600 (86 одужали);

Львівська область - 595 (128 одужали);

Одеська область - 568 (23 одужали);

Вінницька область - 485 (251 одужали);

Житомирська область - 468 (43 одужали);

Харківська область - 448 (49 одужали);

Кіровоградська область - 403 (189 одужали);

Волинська область - 393 (109 одужали);

Черкаська область - 324 (101 одужав);

Запорізька область - 300 (104 одужали);

Полтавська область - 236 (81 одужали);

Миколаївська область - 171 (35 одужали);

Херсонська область - 146 (62 одужали);

Хмельницька область - 138 (35 одужали);

Сумська область - 131 (63 одужали);

Донецька область - 89 (16 одужали);

Чернігівська область - 68 (9 одужали);

Луганська область - 42 (11 одужали).

Нагадаємо, за добу в Україні було зареєстровано 13 нових випадків смерті від коронавірусу. Водночас, майже 300 осіб одужали і були виписані з лікарень.