В Україні кількість хворих на COVID-19 зростає другий день: карта

Кількість випадків зараження у Чернівецькій області перевалила за 2 тисячі
В Україні зареєстровано 13 691 випадок зараження COVID-19, за добу приріст нових хворих склав 4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров’я.
За минулу добу інфікувалися 507 українців. 6 травня повідомлялося про 487 нових захворювань, а 5 травня було зафіксовано найнижчий рівень захворювань на COVID - за добу коронавірусну інфекцію виявили у 366 осіб.
Варто зазначити, що суттєве зростання хворих відбувається не по всій Україні. У більшості областей за добу кількість нових випадків не перевищує 10 осіб.
Загалом географія поширення коронавірусу в регіонах виглядає так:
- Чернівецька область - 2048 (258 одужали);
- Київ - 1675 (110 одужали);
- Івано-Франківська область - 1055 (126 одужали);
- Тернопільська область - 951 (211 одужали);
- Київська область - 916 (103 одужали);
- Рівненська область - 817 (120 одужали);
- Дніпропетровська область - 624 (73 одужали);
- Закарпатська область - 600 (86 одужали);
- Львівська область - 595 (128 одужали);
- Одеська область - 568 (23 одужали);
- Вінницька область - 485 (251 одужали);
- Житомирська область - 468 (43 одужали);
- Харківська область - 448 (49 одужали);
- Кіровоградська область - 403 (189 одужали);
- Волинська область - 393 (109 одужали);
- Черкаська область - 324 (101 одужав);
- Запорізька область - 300 (104 одужали);
- Полтавська область - 236 (81 одужали);
- Миколаївська область - 171 (35 одужали);
- Херсонська область - 146 (62 одужали);
- Хмельницька область - 138 (35 одужали);
- Сумська область - 131 (63 одужали);
- Донецька область - 89 (16 одужали);
- Чернігівська область - 68 (9 одужали);
- Луганська область - 42 (11 одужали).
Нагадаємо, за добу в Україні було зареєстровано 13 нових випадків смерті від коронавірусу. Водночас, майже 300 осіб одужали і були виписані з лікарень.