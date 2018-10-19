В Україні щотижня понад 100 осіб помирає від раку молочної залози, - МОЗ

Ілюстративне фото (facebook.com.medicalplazaua)

20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

Кожного тижня близько 110 українців помирає від раку молочної залози. Загалом минулого року через рак грудей померли 5 823 людини (5 774 жінки та 49 чоловіків), передає РБК-Україна з посиланням на інформацію Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Як зазначається, рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу. Однак, хворіють на рак грудей не лише жінки, а й чоловіки.



"За даними Національного канцер-реєстру, минулого року діагноз "рак молочної залози" почули 14 170 українців, зокрема, 14 057 жінок та 113 чоловіків. Померли минулого року через рак грудей 5 823 людини (5 774 жінки та 49 чоловіків). Це означає, що кожного тижня близько 110 українців помирає від раку молочної залози", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найвищі показники захворюваності на рак молочної залози - серед українок віком понад 60 років, хоча вже з 30 років істотно частішають випадки захворювання.

"Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується", - додали у відомстві.





В МОЗ повідомляють, що рак виліковний за умови його виявлення на I стадії - у 95% жінок, на II стадії - у 80%, на III стадії - у 50% жінок.

Нагадаємо, 13 жовтня пройшов всесвітній День без бюстгальтерів, метою якого є привернути увагу жінок до проблеми раку молочної залози. В цьому році користувачки Instagram в співтоваристві No Bra Club влаштували флешмоб. Акція була покликана звернути увагу на той факт, що жіночі груди можуть бути красивими і без бюстгалтера.

