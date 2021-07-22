RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні змінили порядок закупівлі ліків та вакцин від COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель. Верховна рада ухвалила закон 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу президента.

Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

  • лікарські засоби,
  • вакцини,
  • медичні, імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19
  • медичні вироби для вакцинації від COVID-19,
  • медобладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19,
  • системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.

По перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.

Водночас решта закупівель відтепер будуть здійснюватися в порядку, встановленому законом "Про публічні закупівлі" для спрощених закупівель.

Згідно з законом, за результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус