В Україні змінили порядок закупівлі ліків та вакцин від COVID-19

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель. Верховна рада ухвалила закон 1 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу президента.
Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
По перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.
Водночас решта закупівель відтепер будуть здійснюватися в порядку, встановленому законом "Про публічні закупівлі" для спрощених закупівель.
Згідно з законом, за результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.