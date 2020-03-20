В Україні виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус

Українські вчені виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна отримала першу партію тестів вітчизняного виробництва.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві лікарі зможуть діагностувати коронавірус на дому. Зокрема, швидкими тестами для діагностики вдома забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги.

У цілому, на сьогодні в Києві протестували близько 300 осіб на коронавірус. При цьому точна кількість заражених жителів міста невідомо, оскільки вони можуть не хворіти, але переносити вірус. На 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків коронавіруса, з них 3 у Києві. КМДА вже прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації у столиці, проте рішення проходить юридичні процедури.