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В Україні побили колишнього політв'язня Балуха

Автор: РБК-Україна

У вівторок вночі, 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Про це у Facebook повідомив інший колишній в'язень Кремля Олег Сенцов.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з'ясовуються", - повідомив він.

Пізніше Сенцов додав, що у Балуха зламана рука і ключиця. Загрози життю, за його словами, немає.

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РБК-Україна з'ясовує подробиці побиття Балуха в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після повернення з російського полону Микола Карпюк і Володимир Балух почнуть працювати в офісі Уповноваженого з прав людини Людмили Денисової.

РБК-Україна раніше писало, що Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії. Підготовка пакету документів для подачі в Європейський суд по його справі ведеться з 2016 року.

Володимир Балух - український громадський активіст, фермер, після 2014 року залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства. Переслідувався окупаційною владою Криму.

Балуха повернули в Україну з російського полону 7 вересня 2019 року в рамках обміну з РФ.

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