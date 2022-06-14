Україні не вистачає сховищ для зберігання зернових: в ЕС запропонували вихід

Країни ЄС можуть надати Україні тимчасові сховища для зберігання зернових, заготовлених на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Міністерства аграрної політики за результатами виступу заступника міністра Маркіяна Дмитрасевича на засіданні ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства.

"За нинішніх низьких темпів експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10–15 млн тонн. До війни загальна місткість зберігання становила 75 млн тонн зерна", - розповів він.

За словами заступника міністра, на сьогодні сховищ залишилося тільки на 60 млн тонн - решта втрачена внаслідок руйнувань та тимчасової окупації.

"Тому в нас є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ - модульних конструкцій та поліетиленових пакетів", - пояснив Дмитрасевич ситуацію, що склалася.