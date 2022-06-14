Україні не вистачає сховищ для зберігання зернових: в ЕС запропонували вихід

Країни ЄС можуть надати Україні тимчасові сховища для зберігання зернових, заготовлених на експорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Міністерства аграрної політики за результатами виступу заступника міністра Маркіяна Дмитрасевича на засіданні ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства.
"За нинішніх низьких темпів експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10–15 млн тонн. До війни загальна місткість зберігання становила 75 млн тонн зерна", - розповів він.
За словами заступника міністра, на сьогодні сховищ залишилося тільки на 60 млн тонн - решта втрачена внаслідок руйнувань та тимчасової окупації.
"Тому в нас є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ - модульних конструкцій та поліетиленових пакетів", - пояснив Дмитрасевич ситуацію, що склалася.
Як повідомлялось раніше, з початку вторгнення в Україну, Росія блокує порти та не уможливлює вивезення зерна. Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна найближчим часом, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.
Відсутність експорту українського зерна створює загрозу світової продовольчої кризи. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зараз Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, що дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.
Нагадаємо, Україна цього року через війну втратить чверть площ до збирання зернових. Врожай скоротиться на приблизно на третину - до 55 млн тонн.
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