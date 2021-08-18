В Україні хочуть посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Рада нацбезпеки і оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

РНБО доручила Кабінету міністрів опрацювати питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів, у тому числі електронних, про вакцинацію, збут та їх використання.

Також Кабмін має опрацювати питання посилення покарання за внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних.

Згідно з рішенням РНБО, уряд має розробити та внести на розгляд Верховної ради України відповідний законопроект.