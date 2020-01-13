В Україні від грипу померла вагітна жінка

В результаті ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка, лікарям вдалося врятувати дитину, зробивши кесарів розтин. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Центру громадського здоров'я.

Як наголошується, жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку з відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Дитина вижила.

З початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальні випадки в результаті грипу. У ЦОЗ підкреслюють, що вагітні жінки повинні в першу чергу вакцинуватися від грипу.

Нагадаємо, у столиці за 11-й тиждень епідсезону зареєстровано 21,931 тис. осіб хворих на грип та ГРВІ (за 10-ю тиждень захворіло 17,364 тис. осіб), спостерігається зростання рівня захворюваності, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 20,8%.

Крім того, з початку нинішнього епідеміологічного сезону щеплення від грипу і ГРВІ зробили більше людей, ніж за весь минулий епідемічний сезон. Всього щеплено вже більше 200 тис. людей.