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В Україні готуються відкривати готелі: правила зміняться

Lite » Стиль життя 19.05.2020 - 14:45
В Україні готуються відкривати готелі: правила зміняться
Готелі відкриють в Україні з 22 травня (колаж: РБК-Україна)

Готелям в Україні дозволять роботу з п'ятниці, 22 травня, але з обмеженнями

Карантин в Україні послаблять з 22 травня. З цього дня буде дозволена робота готелів по всій країні, заявив Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Прем'єр-міністр озвучив обмеження по роботі готелів:

  • хостели залишаться закритими, як і раніше,
  • ресторани при готелі працювати не будуть,
  • басейни при закладах будуть закритими.

"З 22 числа буде прийнятий ряд пом'якшень з карантину. Ми відкриємо готелі, крім хостелів, і роботу готелів дозволимо без роботи ресторанів і басейнів", - заявив Шмигаль.

Наприклад, Буковель вже відкрився для відвідування туристів, але готелі там поки ще залишаються закритими. А після ослаблення карантину, відпочиваючі, ймовірно вже зможуть відвідати курорт у Карпатах. Те ж стосується й курортних міст на південному узбережжі України.

Нагадаємо, що з 22 травня будуть також дозволені спортивні змагання, відновить рух міський та приміський транспорт.

Раніше в уряді озвучили нові правила роботи дитячих садків, які, ймовірно, будуть відкриті вже з 25 травня. Але рішення буде прийматися по кожному окремо взятому регіону, бо ситуація з коронавірусом всюди різна.

Також з 25 травня ймовірно буде відновлено рух метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові. У пресслужбі київського метро вже озвучили нові правила проїзду.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України карантин
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