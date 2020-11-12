В Україні готові виробляти обладнання для забезпечення киснем ліжок для COVID. Йдеться про виготовлення вітчизняних газифікаторів і концентраторів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у ході візиту в Одесу провів зустріч з українськими виробниками, з якими обговорив питання розробки та виготовлення цього обладнання.

Уруський провів переговори з представниками ДП "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод", ТОВ "ВКФ "Кріопром" та TOB "Телекарт-Прилад".

"Південний машинобудівний завод" у кооперації з ВКФ "Кріопром", використовуючи свій виробничий досвід, підтвердили можливість розробки та виготовлення в Україні лінійки вітчизняних газифікаторів об’ємом від 3 куб. м до 20 куб. м", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів додатково виділив 895 млн гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду для хворих на COVID-19 у лікарнях.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні до кисню підключені понад 16 тисяч лікарняних ліжок. Це на 6,8 тисячі більше, ніж було у вересні.