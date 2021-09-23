В Україні цього року будуть доступні три вакцини від грипу: одна вже пройшла контроль

У відомстві зазначили, що контроль якості вже пройшла чотирьохвалентна інактивована вакцина від грипу південнокорейського виробника. Препарату видано позитивний висновок про відповідність вимогам державним та міжнародним стандартам на 60 600 доз вакцини.

У Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) уточнили, що в Україну планується завести близько 200 тисяч доз вакцини GC Flu південнокорейського виробництва.

"Ще дві вакцини знаходяться на лабораторному контролі якості. Висновок щодо їх відповідності очікується 3 жовтня 2021 року", - додали в МОЗ.

За даними Держлікслужби, це вакцини французького та нідерландського виробників - Influvac і Vaxigrip Tetra. Планується, що в Україну завезуть близько 850 тисяч доз препарату з Франції і близько 200 тисяч доз з Нідерландів.

Всього в цьому сезоні в Україну завезуть 1,25 млн доз вакцин від грипу.

У МОЗ нагадали, що вакцинація - це єдиний спосіб захиститися від ускладнень грипу.