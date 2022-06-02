В Україні ще не розміновано більше 30 га території: названо небезпечні регіони

Ще понад 30 млн га території України потребують розмінування. Сьогодні сапери працюють на території Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, наразі в Україні проведено оперативне розмінування понад 2,7 млн га території.

"Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 млн га. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території", - сказав очільник МВС.

Також він наголосив, що вже є трагічні випадки підривів громадян на вибухонебезпечних предметах. Протягом травня зафіксовано 15 таких випадків.