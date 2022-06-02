В Україні ще не розміновано більше 30 га території: названо небезпечні регіони

Ще понад 30 млн га території України потребують розмінування. Сьогодні сапери працюють на території Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, наразі в Україні проведено оперативне розмінування понад 2,7 млн га території.
"Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 млн га. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території", - сказав очільник МВС.
Також він наголосив, що вже є трагічні випадки підривів громадян на вибухонебезпечних предметах. Протягом травня зафіксовано 15 таких випадків.
Нагадаємо, у селі Кієнка під Черніговом трактор під час польових робіт наїхав на протитанкову міну. Водій загинув.
Також ми повідомляли, що на розмінування території України після повномасштабного вторгнення Росії підуть багато років. Оскільки в мирному Закарпатті з початку року знищили майже 200 вибухонебезпечних предметів і це все бомби часів Другої світової війни.
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