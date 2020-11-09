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В Україні ще один глава ОДА заразився коронавірусом

Автор: Игорь Литвиненко

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль заразився коронавірусом. Він проходить лікування на самоізоляції.

Про це Коваль заявив в Facebook.

Голова Рівненської ОДА підтвердив зараження вранці 9 листопада. За словами Коваля, він отримав позитивний ПЛР-тест.

"Друзі, на жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Відчуваю себе нормально. Ускладнень немає. Протягом двох тижнів буду вдома, але працювати в онлайн режимі", - написав Коваль.

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Також голова облдержадміністрації закликав громадян дотримуватися правил карантину.

"Ще раз підкреслю: коронавірус - не жарти. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезинфікуйте руки і робочі поверхні. Бережіть себе і будьте здорові", - додав Коваль.

Нагадаємо, минулого тижня позитивний тест на коронавірус здав глава Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Також днями захворів COVID-19 голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.

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