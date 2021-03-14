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В Україні ще понад 9 000 випадків COVID, найбільше в Житомирській області

Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 14 березня зафіксовано ще понад 9 000 випадків коронавірусу в Україні. Найбільше зафіксовано у Житомирській області.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за добу зафіксували 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також вчора:

  • госпіталізували - 4 216 осіб;
  • летальних випадків - 145;
  • одужали - 2 743;
  • зроблено тестувань - 60 522 (в тому числі методом ПЛР - 31 598, методом ІФА - 6 132, досліджень швидкими тестами на антиген - 22 792).

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 1 460 756 осіб;
  • одужали - 1 222 516 осіб;
  • летальних випадків - 28 303;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 360 066.

Нагадаємо, раніше міжнародне агентство S & P Global Ratings оприлюднило прогноз про те, що до середини року Україна зможе вакцинувати від COVID тільки 3% населення.

До цього Міністерство охорони здоров`я опублікувало список можливих побічних ефектів від індійської вакцини Covishield. До них відносяться набряк і біль в місці ін'єкції, лихоманка або озноб, головний біль, біль в м'язах або суглобах і так далі.

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Новини України Максим СтепановCOVID-19Коронавірус
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