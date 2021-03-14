В Україні ще понад 9 000 випадків COVID, найбільше в Житомирській області

Станом на ранок 14 березня зафіксовано ще понад 9 000 випадків коронавірусу в Україні. Найбільше зафіксовано у Житомирській області.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, за добу зафіксували 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Також вчора:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, раніше міжнародне агентство S & P Global Ratings оприлюднило прогноз про те, що до середини року Україна зможе вакцинувати від COVID тільки 3% населення.
До цього Міністерство охорони здоров`я опублікувало список можливих побічних ефектів від індійської вакцини Covishield. До них відносяться набряк і біль в місці ін'єкції, лихоманка або озноб, головний біль, біль в м'язах або суглобах і так далі.