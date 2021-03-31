В Україні епідпоріг коронавірусу не перевищено у чотирьох областях

Так, не перевищений епідпоріг у Херсонській (86,5% при нормі 100%), Вінницькій (92,2%), Хмельницькій (92,3%) і Чернівецькій (95,2%) областях. Найбільше цей показник перевищено Тернопільської області (206,2%). У Києві він становить 121,2%.

Рівень госпіталізацій також не перевищує норму лише в чотирьох регіонах: Кіровоградській (40,1 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Луганській (40,3), Хмельницькій (43,3) і Донецькій (59,5) областях.

Єдиним регіоном у жовтій зоні залишається Хмельницька область.

"Помаранчевими" залишаються - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

В "червоній" зоні 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.