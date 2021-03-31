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В Україні епідпоріг коронавірусу не перевищено у чотирьох областях

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні епідеміологічний поріг коронавірусу не перевищено у чотирьох областях. У Києві та 20 областях він вище норми.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Так, не перевищений епідпоріг у Херсонській (86,5% при нормі 100%), Вінницькій (92,2%), Хмельницькій (92,3%) і Чернівецькій (95,2%) областях. Найбільше цей показник перевищено Тернопільської області (206,2%). У Києві він становить 121,2%.

Рівень госпіталізацій також не перевищує норму лише в чотирьох регіонах: Кіровоградській (40,1 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Луганській (40,3), Хмельницькій (43,3) і Донецькій (59,5) областях.

Єдиним регіоном у жовтій зоні залишається Хмельницька область.

"Помаранчевими" залишаються - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

В "червоній" зоні 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 11 226 нових випадків COVID. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Харківській областях.

Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні підтвердили вперше з початку пандемії понад 400 летальних випадків.

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