В Україні в двох областях не виявили нових випадків коронавірусу

Нові випадки не були зафіксовані в Луганській та Херсонській областях
В Україні за минулу добу не виявлено нових випадків коронавірусу в Луганській та Херсонській областях. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.
Найбільший приріст нових захворювань зафіксовано в Чернівецькій області - 82 випадки:
Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.
Також повідомлялося, що вилікувались від коронавірусу в Україні майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.