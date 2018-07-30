В Україні має бути введений відкритий реєстр педофілів, - Крищенко

На думку Крищенка, введення такого реєстру дасть можливість запобігти багатьом злочинам відносно дітей

Начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко заявив, що в Україні необхідно ввести відкритий реєстр педофілів. Про це він розповів в інтерв'ю, опублікованому на сайті поліції.

На його думку, введення такого реєстру дасть можливість запобігти багатьом злочинам відносно дітей.

"Я вважаю, що ми повинні ввести в Україні відкритий реєстр педофілів – такий, як у багатьох європейських країнах. За кордоном такі люди ніколи не зможуть влаштуватися на державну службу, у престижну фірму. Їм навіть можуть відмовити у в’їзді до будь-якої країни… Введення такого реєстру в нашій країні дасть можливість запобігти багатьом злочинам відносно дітей", - зазначив Крищенко.

Представник поліції зазначив, що в Україні теж розповсюджена така практика щодо відмови у в'їзді у державу.

"Ми теж це практикуємо. Наприклад, коли до нас летить іноземець, яка перебуває у відкритому реєстрі, іноземні колеги нам повідомляють про прибуття такого гостя. Ми зустрічаємо його в аеропорту та сповіщаємо про відмову у візиті до нашої країни", - сказав Крищенко.

Він додав, що протягом півроку Нацполіція виявили п’ять фактів торгівлі дітьми. Також цього року правоохоронці передали до суду п’ять кримінальних проваджень щодо продажу неповнолітніх з метою вилучення органів.

"Нам стало відомо, що чоловік вербував хлопчаків віком до 16 років. Він обіцяв юнакам великі суми грошей за те, що вони стануть живими донорами для пересадки нирок хворим… На щастя, вчасно втрутилися і запобігли п’яти трагедіям", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Національна поліція України за півроку 2018 року виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.

Як писало РБК-Україна, у Києві правоохоронці викрили осіб, які вивозили дітей за кордон під прикриттям репродуктивної клініки.