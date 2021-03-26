В Україні від COVID помирає кожен десятий пацієнт старше 70 років

Від коронавірусу в Україні помирає кожен десятий пацієнт з COVID-19 у віковій групі 70+. При цьому найпоширеніші причини смерті українців старше 70 років - хвороби серця та онкологія.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в Facebook.
Повідомляється, що на сьогодні коронавірус додався до переліку хвороб, які піддають людей старшого віку смертельній небезпеці.
"У віковій групі 70+ від COVID-19 вмирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Тому вакцинація такої вразливої категорії людей просто життєво необхідна", - йдеться в повідомленні.
При тому, що на українців старше 70 років припадає лише десята частина всіх підтверджених випадків, летальність у цій групі становить 10%.
Основними причинами смерті в цій групі є:
Нагадаємо, раніше в Україні третій день поспіль фіксували антирекорд щодо смертності від COVID. З початку пандемії в країні померли понад 31 000 пацієнтів з коронавірусом.
Також повідомлялося про добовий антирекорд смертності в Києві.