В Україні від COVID помирає кожен десятий пацієнт старше 70 років

Повідомляється, що на сьогодні коронавірус додався до переліку хвороб, які піддають людей старшого віку смертельній небезпеці.

"У віковій групі 70+ від COVID-19 вмирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Тому вакцинація такої вразливої категорії людей просто життєво необхідна", - йдеться в повідомленні.

При тому, що на українців старше 70 років припадає лише десята частина всіх підтверджених випадків, летальність у цій групі становить 10%.

Основними причинами смерті в цій групі є: