В Україні COVID-19 захворіло рекордне число правоохоронців за добу

В Україні коронавірусом заразилося рекордне число правоохоронців за минулу добу, 25 жовтня. Зафіксовано 471 випадок захворювання COVID -19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначено, що протягом вихідних виявлено 559 нових випадків COVID-19 серед правоохоронців МВС.

"Минулого тижня коронавірусною хворобою захворіло 1592 працівники системи МВС. Сьогодні за добу зафіксовано 471 випадок зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС, двоє - померли від ускладнень хвороби", - відзначають у міністерстві.

Найбільша кількість інфікованих за добу зареєстрована: в Дніпропетровській області (32), в Запорізькій області (41) та у Києві (37).

Зазначено, що всього з початку пандемії на коронавірус захворіло 11 042 правоохоронці, одужали - 10 216. Від ускладнень хвороби померли 28 співробітників системи МВС.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні коронавірусом заразилося рекордне число правоохоронців за минулу добу. Зафіксовано 434 випадки захворювання COVID -19.

Як писало РБК-Україна, в Україні за добу підтвердили 5426 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань підтвердили в Харківській, Одеській, Житомирській і Львівській областях.