В Україні COVID-19 захворіли близько 2 тисяч медиків і більше 600 дітей

В Україні коронавірусом COVID-19 з початку епідемії заразилися 1976 медичних працівника, а також 672 дитини. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, за минулу добу в Україні підтвердили зараження коронавірусом у 33 дітей і 133 медпрацівників.

"За минулу добу захворіли 33 дитини і 133 медичних працівника. Всього захворіли... 672 дитини, а також 1976 медпрацівника", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання числа заражених коронавірусом COVID-19, захворіли ще 456 осіб. Всього в країні захворіли 9866 осіб.

Також повідомлялося, що кількість летальних випадків, в Україні збільшилася до 250. За минулу добу померло 11 пацієнтів з COVID-19.

Раніше в МОЗ оприлюднили статистику смертності від коронавіруса. Так, переважна більшість померлих в Україні мали супутні хвороби. При цьому більшість летальних випадків сталися у людей старше 65 років.

Крім цього РБК-Україна писало, що наступного тижня Кабінет міністрів дасть роз'роз'яснення про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину. При цьому прем'єр'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна рухається до піку захворюваності.