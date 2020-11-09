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В Україні COVID-19 захворіли понад 2,7 тисячі правоохоронців за минулий тиждень

Автор: Юлія Струк

В Україні COVID-19 захворіли 2719 правоохоронців системи Міністерства внутрішніх справ. Такі дані за минулий тиждень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У понеділок, 9 листопада, в добу зафіксовано 441 випадок зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС.

"Протягом минулого тижня таких випадків було 2719", - відзначають у міністерстві.

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За добу найбільшу кількість заражених коронавірусом правоохоронців зареєстрували в Дніпропетровській області (28), в Черкаській області (26) і в Києві (40).

Зазначено також, що з початку пандемії коронавірусною хворобою захворіли 15 415 працівників МВС, одужали - 14 379. Крім того, 40 осіб померли.

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня коронавірусом заразилося рекордне число правоохоронців: був зафіксований 471 випадок захворювання COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в країні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Запорізькій областях.

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