В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 20 тисяч

В Україні зафіксовано 19 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 579 - летальні. За минулу добу захворіло 476 особи.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Серед нових випадків заражень 29 дітей та 76 медичних працівники. Зафіксовано 15 летальних випадків, серед них більшість мала супутні захворювання. При цьому одужало 272 особи.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 19 706 людини, з них 1405 дітей, а також 3 833 медичних працівників. При цьому загалом одужало 6 227 осіб, 579 летальних випадків", - зазначив Степанов.

За минулу добу було здійснено рекордну кількість ПЛР-досліджень - 9361 дослідження. Також Степанов розповів, що вчора найбільше заражених виявили в Рівненській області (70), Київській області (55), Чернівецькій області (46) та Києві (65).

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 788 (425 одужали);

Волинська обл. - 698 (172 одужали);

Дніпропетровська обл. - 856 (121 одужав);

Донецька обл. - 138 (52 одужали);

Житомирська обл. - 589 (248 одужали);

Закарпатська обл. - 964 (224 одужали);

Запорізька обл. - 398 (213 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1257 (562 одужали);

м. Київ - 2475 (315 одужали);

Київська обл. - 1316 (238 одужали);

Кіровоградська обл. - 455 (336 одужали);

Луганська обл. - 43 (33 одужали);

Львівська обл. - 1175 (234 одужали);

Миколаївська обл. - 274 (101 одужав);

Одеська обл. - 806 (99 одужали);

Полтавська обл. - 266 (213 одужали);

Рівненська обл. - 1287 (449 одужали);

Сумська обл. - 165 (102 одужали);

Тернопільська обл. - 1098 (678 одужали);

Харківська обл. - 851 (204 одужали);

Херсонська обл. - 173 (132 одужали);

Хмельницька обл. - 294 (80 одужали);

Черкаська обл. - 381 (225 одужали);

Чернівецька обл. - 2842 (730 одужали);

Чернігівська обл. - 117 (41 одужав).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів коронавірусу. Як він зазначив, можна побачити, що робить уряд для боротьби з COVID-19.

Втім, вчора повідомляло, що у Києві виявили три нових спалахи захворювання на коронавірус.