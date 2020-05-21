В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 20 тисяч

За минулу добу захворіло 476 особи
В Україні зафіксовано 19 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 579 - летальні. За минулу добу захворіло 476 особи.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.
Серед нових випадків заражень 29 дітей та 76 медичних працівники. Зафіксовано 15 летальних випадків, серед них більшість мала супутні захворювання. При цьому одужало 272 особи.
"Загалом за весь час пандемії захворіло 19 706 людини, з них 1405 дітей, а також 3 833 медичних працівників. При цьому загалом одужало 6 227 осіб, 579 летальних випадків", - зазначив Степанов.
21.05.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 20 травня 2020 р.
За минулу добу було здійснено рекордну кількість ПЛР-досліджень - 9361 дослідження. Також Степанов розповів, що вчора найбільше заражених виявили в Рівненській області (70), Київській області (55), Чернівецькій області (46) та Києві (65).
Загалом випадки підтверджено:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів коронавірусу. Як він зазначив, можна побачити, що робить уряд для боротьби з COVID-19.
Втім, вчора повідомляло, що у Києві виявили три нових спалахи захворювання на коронавірус.
Автор: Анастасия Рокитна